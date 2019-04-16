В Баку полным ходом идут реформы
По заказу Исполнительной Власти города Баку известной британской компанией Mott MacDonald готовится концепция по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов. В связи с этим, представители компании в очередной раз посетили столицу Азербайджана. Результаты проведенных ими исследований взяты за основу разрабатываемой концепции.
По признанию руководства компании Mott MacDonald, несмотря на сложный ландшафт, ветреные погодные условия и большую территорию, санитарная чистота в городе находится на нормальном уровне.
Несмотря на это, для реформирования сферы сбора, сортировки и перевозки твердых бытовых отходов в Баку, Исполнительная власть города обратилась к компании Mott MacDonald, специалисты которой начали разрабатывать концепцию новых реформ в этой сфере.
Основной целью является доведение работ по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов в Баку до уровня столиц и крупных городов передовых европейских стран.
В рамках концепции, на протяжении последних трех месяцев в четырех районах Баку (Сабаильский, Наримановский, Ясамальский и Насиминский) установлены новые современные контейнеры для бытовых отходов. Со вчерашнего дня началась установка подобных контейнеров еще в трех районах (Бинагадинский, Низаминский и Хатаинский) Баку. Контейнеры, оснащенные специальной крышкой, не позволят в ветреную погоду разлетаться мусору.
В рамках проводимых работ, на основе представленного компанией Mott MacDonald проекту, первоначально в Наримановском районе был создан Мониторинговый центр. В данном центре созданы все условия для того, чтобы рабочая группа работала над разработкой и реализацией новой концепции.
Уполномоченный представитель Mott MacDonald, руководитель концепции сбора, транспортировки и сортировки твердых отходов в Баку Мартин Саймон накануне провел пресс-конференцию, где рассказал журналистам о новой концепции.
Саймон сказал, что в 2018 году его пригласили в Баку для оценки услуг по управлению отходами: "Цель состояла в том, чтобы подготовить пилотные исследования, которые помогут нам получить необходимую базу данных для системы управления отходами высокого уровня, предлагая потенциальные методы улучшения. Наша компания уже во второй раз согласилась сотрудничать с исполнительной властью города Баку для переработки отходов. Будет создана современная система управления отходами XXI века"
По его словам, в Баку ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов.
«С расширением и развитием Баку эта цифра будет увеличиваться. Важнейшим условием является правильная уборка, переработка и сортировка отходов. Большая часть отходов вывозится на полигоны, расположенные за городом. Несмотря на это, вывоз отходов на заводы в Балаханы, где их сортируют и получают энергию после переработки, дал новый толчок развитию этого дела.
Наше первичное исследование показало, что менеджмент отходов в Баку надо усовершенствовать, потому что это обеспечит предоставление услуг растущему и развивающемуся городу, а также окажет положительное влияние и на окружающую среду, и на экономическое развитие. Баку, в котором стремительно развивается туризм, в котором проводятся различные международные мероприятия, в котором осуществляются такие инновационные проекты как «Белый город», нуждается в создании системы управления отходами. Исполнительная власть Баку стремится улучшить систему сбора, сортировки и управления отходами для жителей города и наша компания Mott MacDonald оказывает поддержку в достижении этой цели.
Мы, применив новые контейнеры для отходов и новые транспортные средства, хотим внедрить новую систему сбора отходов. Наряду с этим, мы стараемся поощрять жителей Баку на то, чтобы они делили отходы на те, которые можно переработать, и на те, которые нельзя. Это позволит убрать с полигонов огромное количество отходов.
За последние несколько месяцев был достигнут значительный прогресс, получены новые контейнеры, и мы проводим работы по замене старых контейнеров. Эти процессы продлятся до конца этого года. Сейчас исследуются процессы, связанные с сортировкой отходов, и к концу года начнется установка новых сортировочных контейнеров.
Исследование отходов – важный вопрос, и в этих целях ИВ Баку создала Мониторинговый центр. Этот центр является самым совершенным из всех учреждений, которые я видел до сих пор. И он оказывает нам помощь в том, чтобы сделать нашу работу еще лучше. Для сотрудников центра созданы самые современные рабочие условия.
Для проведения первичных исследований выбран Наримановский район, так как он находится в центре города и охватывает пригородные территории. Поэтому Наримановский район выбран для испытаний в качестве территории, которая может представлять Баку
Я верю в успешное применение подготовленного нами пилотного проекта. Я надеюсь, что жители Баку будут помогать исполнительной власти города, выбрасывать бутылки, бумагу, картонные, пластиковые и железные отходы в новые контейнеры для их приема, сортируя, в дальнейшем, в перерабатываемые отходы. Мы поставили цель добиться диверсификации 20-30% отходов. В случае успешного осуществления этого проекта будет достигнут положительный эффект для окружающей среды, а также будет принесена экономическая польза городу Баку, и это может стать примером для остальных городов региона”, - сказал он.