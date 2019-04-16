В Баку полным ходом идут реформы

Отдел информации 09:36

По заказу Исполнительной Власти города Баку известной британской компанией Mott MacDonald готовится концепция по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов. В связи с этим, представители компании в очередной раз посетили столицу Азербайджана. Результаты проведенных ими исследований взяты за основу разрабатываемой концепции. По признанию руководства компании Mott MacDonald, несмотря на сложный ландшафт, ветреные погодные условия и большую территорию, санитарная чистота в городе находится на нормальном уровне.

Несмотря на это, для реформирования сферы сбора, сортировки и перевозки твердых бытовых отходов в Баку, Исполнительная власть города обратилась к компании Mott MacDonald, специалисты которой начали разрабатывать концепцию новых реформ в этой сфере. Основной целью является доведение работ по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов в Баку до уровня столиц и крупных городов передовых европейских стран. В рамках концепции, на протяжении последних трех месяцев в четырех районах Баку (Сабаильский, Наримановский, Ясамальский и Насиминский) установлены новые современные контейнеры для бытовых отходов. Со вчерашнего дня началась установка подобных контейнеров еще в трех районах (Бинагадинский, Низаминский и Хатаинский) Баку. Контейнеры, оснащенные специальной крышкой, не позволят в ветреную погоду разлетаться мусору. В рамках проводимых работ, на основе представленного компанией Mott MacDonald проекту, первоначально в Наримановском районе был создан Мониторинговый центр. В данном центре созданы все условия для того, чтобы рабочая группа работала над разработкой и реализацией новой концепции. Уполномоченный представитель Mott MacDonald, руководитель концепции сбора, транспортировки и сортировки твердых отходов в Баку Мартин Саймон накануне провел пресс-конференцию, где рассказал журналистам о новой концепции.

Саймон сказал, что в 2018 году его пригласили в Баку для оценки услуг по управлению отходами: "Цель состояла в том, чтобы подготовить пилотные исследования, которые помогут нам получить необходимую базу данных для системы управления отходами высокого уровня, предлагая потенциальные методы улучшения. Наша компания уже во второй раз согласилась сотрудничать с исполнительной властью города Баку для переработки отходов. Будет создана современная система управления отходами XXI века" По его словам, в Баку ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов. «С расширением и развитием Баку эта цифра будет увеличиваться. Важнейшим условием является правильная уборка, переработка и сортировка отходов. Большая часть отходов вывозится на полигоны, расположенные за городом. Несмотря на это, вывоз отходов на заводы в Балаханы, где их сортируют и получают энергию после переработки, дал новый толчок развитию этого дела. Наше первичное исследование показало, что менеджмент отходов в Баку надо усовершенствовать, потому что это обеспечит предоставление услуг растущему и развивающемуся городу, а также окажет положительное влияние и на окружающую среду, и на экономическое развитие. Баку, в котором стремительно развивается туризм, в котором проводятся различные международные мероприятия, в котором осуществляются такие инновационные проекты как «Белый город», нуждается в создании системы управления отходами. Исполнительная власть Баку стремится улучшить систему сбора, сортировки и управления отходами для жителей города и наша компания Mott MacDonald оказывает поддержку в достижении этой цели. Мы, применив новые контейнеры для отходов и новые транспортные средства, хотим внедрить новую систему сбора отходов. Наряду с этим, мы стараемся поощрять жителей Баку на то, чтобы они делили отходы на те, которые можно переработать, и на те, которые нельзя. Это позволит убрать с полигонов огромное количество отходов.