Закир Гасанов открыл учебно-тренировочный центр МиГ-29 Фото; Видео
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Авиационный ремонтный завод. Министру обороны было доложено о текущей деятельности, проводимой в цехах по ремонту агрегатов, двигателей и редукторов самолетов и вертолетов, авиационной техники и оборудования, а также радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Министр поинтересовался подготовкой авиационных средств, текущим ремонтом агрегатов и ходом регламентных работ. Затем принял участие в открытии учебно-тренировочного центра истребителей МиГ-29 ВВС.
З.Гасанов побывал в классах авиационных инженеров, авиационного вооружения, управления полетами, проведения анализа полетов, наблюдал за подготовительными тренировками военных пилотов и дал соответствующие указания.
Министру обороны было доложено, что установленные здесь симуляционные тренажеры позволяют обеспечить полеты двух или четырех самолетов одновременно. Были продемонстрированы принадлежности для высотных работ и оборудование, предназначенное для летного состава.
После ознакомления с созданными в центре условиями министр обороны провел совещание с военными пилотами и поставил перед ними конкретные задачи.