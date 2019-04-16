Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Авиационный ремонтный завод. Министру обороны было доложено о текущей деятельности, проводимой в цехах по ремонту агрегатов, двигателей и редукторов самолетов и вертолетов, авиационной техники и оборудования, а также радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр поинтересовался подготовкой авиационных средств, текущим ремонтом агрегатов и ходом регламентных работ. Затем принял участие в открытии учебно-тренировочного центра истребителей МиГ-29 ВВС.