В Северной Ирландии в результате крупных беспорядков в городе Лондондерри застрелена 29-летняя женщина, предположительно журналистка Лайра Макки, которая много писала о конфликте в Ольстере и его последствиях. Полиция сообщила, что рассматривает случившееся как теракт, пишет Дойче велле.

Беспорядки произошли в районе Крегган накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году. По сообщению полиции, участники беспорядков забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На кадрах с места событий видны горящие автомобили, полицейские бронетранспортеры и хорошо вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

На фоне переговоров о "Брекзите" усиливаются опасения по поводу того, что введение пограничного контроля между британской Северной Ирландией и Ирландией, которая остается членом Евросоюза, раскрутит новую спираль насилия в Ольстере, где не спадает напряженность между националистами-католиками, стремящимися воссоединиться с Ирландией, и протестантами-юнионистами, желающими оставаться в составе Великобритании.