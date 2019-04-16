Франция отправляет к российской границе танки и сотни солдат

Французские власти решили отправить в Эстонию 300 военнослужащих вместе с танками и БМП, сообщила пресс-служба посольства Франции в Таллине.

Пять танков Leclerc и 20 БМП будут переброшены по железной дороге. Контингент и техника будут дислоцироваться в городе Тапа — чуть более чем в 140 км от российской границы, отмечает Sputnik Эстония.

В состав дивизии войдут военнослужащие второй бригады французской армии, а также наемники из Французского иностранного легиона. Переброска войск происходит в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше.

Военные и техника (четыре танка и 20 БМП) прибудут 23 апреля и будут находиться в Эстонии до конца августа этого года.