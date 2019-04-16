Bakcell стал спонсором Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
Операционная компания Baku City Circuit (BCC) и компания Bakcell подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому национальный оператор мобильной связи станет спонсором Гран-при Азербайджана "Формулы 1" на последующие три года.
Первый оператор мобильной связи в Азербайджане и провайдер самого скоростного мобильного интернета в стране - компания Bakcell стала первой национальной компанией, которая воспользовалась новыми возможностями, открывшимися перед местным бизнесом после подписания нового контракта между Азербайджаном и "Формулой 1" в феврале этого года.
Согласно контракту, трибуна «Бульвар» отныне будет переименована в трибуну Bakcell и оформлена элементами корпоративного бренда компании.
Кроме того, для компании Bakcell будет выделена специальная территория на развлекательной зоне гоночного уик-энда, которая откроется на приморском бульваре столицы. На протяжении всего гоночного уик-энда компания Bakcell получит возможность промотировать свои продукты и услуги посетителям Гран-при Азербайджана, а также транслировать рекламный видеоролик на больших экранах вдоль всей трассы Baku City Circuit.
Объявляя первого официального партнера Гран-при Азербайджана "Формулы 1", коммерческий директор BCC Бюлент Озердим отметил: «Нас очень радует тот факт, что представитель национального крупного бизнеса, компания Bakcell выразила интерес и желание поддержать Гран При Азербайджана. Сегодняшний контракт стал возможен благодаря перспективам, которые открылись вследствие подписания нового соглашения с Формулой 1 на основе выгодных для страны условий. Согласно новому соглашению, бакинский этап Ф1 останется в календаре Чемпионата мира в серии Формулы 1 до 2023 года включительно, и уже с текущего года национальному промоутеру переданы определенные коммерческие права, которые расширяют возможности для привлечения спонсоров для гонки.
Мы уверены, что подписанный сегодня контракт принесет в кратчайшие сроки большую выгоду обеим сторонам и наше сотрудничество будет расширяться и развиваться на протяжении последующих лет».
Выступая от имени Bakcell, директор по маркетингу Тодор Димитровски сказал: «Данное сотрудничество имеет большое значение для нас. Обе стороны связывает скорость, так как Bakcell является провайдером самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане, а трасса Baku City Circuit признана самой скоростной городской трассой в календаре Формулы 1.
Гран-при Азербайджана играет большую роль в развитии спорта и экономики страны, и благодаря гонке растет узнаваемость Азербайджана в мире. Будучи национальным оператором мобильной связи, компания Bakcell, в свою очередь, всегда поддерживает проекты, представляющие важность для развития Азербайджана и реализуемые во имя национального процветания страны. Уверен, что данное сотрудничество будет успешным и наряду с выгодой, которые обе стороны извлекут из него, оно принесет новые возможности и приятные сюрпризы болельщикам Формулы 1».