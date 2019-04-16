Bakcell стал спонсором Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) и компания Bakcell подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому национальный оператор мобильной связи станет спонсором Гран-при Азербайджана "Формулы 1" на последующие три года.

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане и провайдер самого скоростного мобильного интернета в стране - компания Bakcell стала первой национальной компанией, которая воспользовалась новыми возможностями, открывшимися перед местным бизнесом после подписания нового контракта между Азербайджаном и "Формулой 1" в феврале этого года.

Согласно контракту, трибуна «Бульвар» отныне будет переименована в трибуну Bakcell и оформлена элементами корпоративного бренда компании.

Кроме того, для компании Bakcell будет выделена специальная территория на развлекательной зоне гоночного уик-энда, которая откроется на приморском бульваре столицы. На протяжении всего гоночного уик-энда компания Bakcell получит возможность промотировать свои продукты и услуги посетителям Гран-при Азербайджана, а также транслировать рекламный видеоролик на больших экранах вдоль всей трассы Baku City Circuit.