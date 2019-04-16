В Ливии решили арестовать маршала Хафтара

Ливийское правительство национального согласия (ПНС), признанное международным сообществом, накануне выдало ордер на арест генерала Халифы Хафтара, который ведет наступление на Триполи, пишет Дойче велле.

Согласно информации, военная прокуратура санкционировала аресты командующего Ливийской национальной армией и его шести подчиненных. Их обвиняют в совершении авианалетов на жилой квартал в ливийской столице.

Вчера же члены Совета Безопасности ООН вновь не смогли выработать единую позицию по конфликту в Ливии. Россия и США отклонили проект британской резолюции по конфликту в этой стране. Недовольство Москвы вызвал пункт, возлагающий ответственность за последние вспышки насилия на генерала Хафтара.

Между тем глава ливийского МВД Фатхи Али Башага обвинил Париж в поддержке Хафтара. Ведомство прекращает все отношения с Францией, добавил министр. Французский МИД же, в свою очередь, расценил обвинения как "совершенно необоснованные".