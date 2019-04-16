Азербайджан и Иран будут совместно производить автобусы Фото
В Гаджигабуле состоялась церемония закладки фундамента совместного азербайджано-иранского завода по производству автобусов и грузовых автомобилей, который будет построен на территории промышленного квартала, сообщает Интерфакс-Азербайджан.
В церемонии закладки фундамента приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Реза Рахмани.
Проект оценивается в 10 млн евро. Его участниками являются ООО "Азермаш" с долевым участием 25% и иранское ООО Kartal Az с долевым участием 75%.
На заводе будет установлено оборудование из Швеции, Германии, Турции и Ирана.
«В зависимости от модели стоимость автобусов будет составлять 135-200 тыс. евро, грузовиков - 70-90 тыс. евро. Планируется, что производимая продукция будет реализовываться в странах СНГ, Центральной Азии, Пакистане и Иране», - отметили в компании.