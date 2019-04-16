С предложением рассмотреть этот вопрос на очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии к председателю совета Мгеру Григоряну обратился первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Москва попросила лишить отдельные казахстанские предприятия возможности беспошлинно импортировать сахар из Украины и стран Европы в свободные экономические зоны по специнвестконтрактам, а затем так же без пошлин вывозить его в другие страны ЕАЭС уже в составе кондитерских изделий и соков, пояснил исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин.

С момента образования Таможенного союза в 2010 году его страны-участницы создали свободные экономические зоны. При этом в рамках ЕАЭС действуют импортные пошлины на сахар. Однако Казахстан обладает национальными льготами на беспошлинный ввоз продукта из стран, не входящих в союз. И хотя по правилам ЕАЭС республика должна платить пошлину, если реэкспортирует этот сахар в другие страны Евразийского экономического союза, поправки в законодательство от 2017 года позволили обойти это условие.

Согласно им, если предприятие реализует специальный инвестиционный контракт, то оно может не платить пошлины при ввозе в другие страны ЕАЭС готовой продукции — например, кондитерских изделий и соков. Всего в республике таких предприятий одиннадцать.

После того как эта льгота была введена, Казахстан увеличил экспорт сахаросодержащих продуктов в Россию на 40 процентов.