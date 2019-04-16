Авария в Сальяне: погиб ребенок Фото
В Сальяне на 27-м километре автомобильной дороги Алят-Астара перевернулся автомобиль «Ока» с госномером 52 BF 103, за рулем которого находился 36-летний житель района Сахават Рзаев, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, водитель потерял управление над автомобилем, что привело к трагическому исходу.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных ран скончался четырехлетний Руфан Ахлиманов. Сам водитель госпитализирован с различными травмами в Сальянскую центральную районную больницу.
В связи с ДТП начато расследование.