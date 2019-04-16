МИД Азербайджана обратился к властям Армении

«Мы приглашаем МИД Армении присоединиться к заявлениям, принятым в формате «3+2» и быть прагматичными, а также оказать доверие и поддержать деятельность МГ ОБСЕ»,- говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Лейлы Абдуллаевой.

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало Армению присоединиться к заявлениям в формате «3+2» и поддержать деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, если официальный Ереван говорит о создании мер доверия и искренности в переговорном процессе, то и в Армении, как и в Азербайджане, должны работать над созданием взаимного доверия и выступать с соответствующими заявлениями.

«Наряду с этим, армянская сторона должна присоединиться к усилиям по установлению мира, стабильности и процветания в регионе»,- подчеркнула Л.Абдуллаева, добавив, что комментарии главы МИД Азербайджана по предстоящим встречам с армянской стороной и/или сопредседателями МГ ОБСЕ и мерам по мирному урегулированию карабахского конфликта «полностью соответствуют принятым в формате «3+2» совместным заявлениям».

«Эти заявления открыто поддерживают необходимость подготовки народов двух стран к миру. Руководство Армении должно понимать, что статус-кво неприемлем, неустойчив и этот процесс не может продолжаться вечно», - отмечает Абдуллаева.