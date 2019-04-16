Новая услуга Межбанка для электронных коммерческих порталов

С помощью карт банка онлайн-заказы через эти порталы теперь могут выполняться быстрее, удобнее и безопаснее. Постоянные пользователи порталов, присоединившиеся к этому сервису, единожды вводят информацию о своей карте в систему, которая сохраняет их. Это позволяет им оформлять последующие онлайн-заказы быстро и всего в одно касание.

Отметим, что безопасность карточных данных обеспечена на уровне требований и стандартов, установленных международными платежными системами. Каждая платежная транзакция завершается только после ввода 3D-кода безопасности, который высылается на мобильный телефон клиента. Это полностью страхует карточные счета от любых нежелательных махинаций.

Первым к этой услуге, созданной МБА, присоединился портал iticket.az. Услуга также открыта для других потенциальных партнеров. Таким образом, любая организация, предоставляющая электронные услуги в стране, может воспользоваться предоставляемой МБА возможностью.

Присоединившись к этой системе, организации, занимающиеся электронной коммерцией в нашей стране, смогут еще более развить свои порталы электронной торговли.

МБА на сегодняшний день является лидером рынка страны по охвату банкоматной сети и числу международных платежных систем-партнеров. Весь ассортимент карт банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/