Отдел информации 12:30

Вопросы о том, куда идут и на что тратят азербайджанские НПО и другие «общественные организации» деньги, которые они получают от различных международных доноров, возникли в нашем обществе давно. Время от времени в этой сфере вскрываются факты крупных махинаций. Особенно этим отличаются незарегистрированные «неправительственные организации», деятельность которых абсолютно непрозрачна. Здесь порой происходит поистине фантастическое по масштабам присвоение выделенных средств, пишет Azvision.

Как указывает это издание, одной из таких НПО является незарегистрированный так называемый «Институт демократических инициатив». Руководитель этой организации Акиф Гурбанов регулярно получает из-за рубежа большие деньги на «курсы обучения студентов и молодых активистов». Только в 2018 году «институту» было перечислено 85 тысяч манатов. И это только лишь верхушка айсберга – реальная сумма полученных лично Гурбановым средств гораздо больше. Насколько больше, сказать трудно, поскольку в деятельности «Института демократических инициатив» нет и намека на прозрачность. Однако примерное представление о полученных этой НПО суммах можно получить по недвижимости, которую в последнее время приобрел ее руководитель. Автор статьи в Azvision утверждает, что А. Гурбанов чаще всего получает деньги в посольствах США и Великобритании. Деньги переводили из-за рубежа в качестве грантов на проведение «курсов обучения», однако оформлялись они как «плата за услуги». Эти средства были оформлены в качестве оплаты за услуги. На самом же деле большая часть этих денег шла не на какие-то гипотетические «курсы», а на личное обогащение Акифа Гурбанова и пополнение принадлежащей ему недвижимости.

Можно ответить и на вопрос, о какой недвижимости идет речь. В Насиминском районе в новостройке на улице Каверочкина, 58, Гурбанов купил квартиру площадью 120 кв. метров. Как утверждают эксперты, разбирающиеся в бакинском жилищном рынке, купить такую квартиру и сделать в ней люксовый ремонт будет стоить не меньше, чем 300 тысяч манатов. И хотя не известно, во сколько обошлись покупка этой квартиры и ее ремонт Акифу Гурбанову, факт в том, что он сейчас в ней проживает. Но квартиры класса-люкс для человека, который нигде не работает и живет на деньги, получаемые с Запада, видимо, недостаточно. Ему непременно понадобится и загородная вилла. И Гурбанов за счет денег доноров близок к осуществлению и этой своей мечты. Он уже приобрел 12 соток земли в Ляише, одном из самых популярных апшеронских курортных поселков, где и строит сейчас себе особняк. Между прочим, сотка земли здесь стоит 3-4 тысячи манатов. Фотографии, полученные корреспондентом издания, свидетельствуют, что на своем участке он строит жилое здание, бассейн, паркинг и другие постройки, а также разбивает сад.