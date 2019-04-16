В Москве рассказали о новой встрече Путина и Пашиняна

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала о предстоящей встрече лидеров России и Армении - Владимира Путина и Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

По словам Матвиенко, главы двух государств могут встретиться 29 мая в Казахстане «на полях» Высшего совета Евразийского экономического союза.

Спикер Совфеда добавила, что политическое взаимодействие стран выстраивается очень конструктивно, Путин и Пашинян за прошедший год встречались семь раз.

«29 мая будет встреча на полях Высшего совета ЕАЭС в Казахстане, а 1 октября такое же мероприятие будет проходить в Ереване, где также будет возможность лидерам наших стран провести встречу», — подтвердила В.Матвиенко.