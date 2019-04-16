SOCAR и BP могут приобрести долю Exxonmobil и Chevron

Государственная нефтяная компания Азербайджана, BP и их партнеры по проекту разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли намерены принять участие в тендере на приобретение долей в этом проекте, которые будут выставлены на продажу, сказал журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, сообщает Report.

По словам главы Госнефтекомпании, на сегодняшний день проект принес большие дивиденды.

Напомним, ранее американская компания ExxonMobil заявила о намерении продать свою долю в 6,79% в АЧГ, а Chevron - долю в 9,57% в этом же проекте и 8,9% в проекте трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Доля BP в Азери-Чираг-Гюнешли (оператор проекта) составляет 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, TPAO - 5,73%, Itochu - 3,65% ONGCVidesh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.