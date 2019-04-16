Переговоры между азербайджанскими и грузинскими энергетиками
Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы, созданной согласно подписанному в декабре 2018 года главами ОАО «Азерэнержи» и Грузинской государственной электросистемы меморандуму «Перспективы азербайджано-грузинской энергосистемы». Об этом haqqin.az заявили в центре по связям с общественностью и СМИ ОАО «Азерэнержи».
Согласно информации, на заседании обсуждалась реконструкция завершившей свой срок эксплуатации 330-киловаттной ЛЭП «Гардабани», которая была построена в 1958 году.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим деталям меморандумуа «Перспективы азербайджано-грузинской энергосистемы».