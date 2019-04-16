Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается дождь, ночью и утром местами сильный. Прогнозируется усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 5-7, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 тепла.
Атмосферное давление повысится до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80-90%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, град, на горных территориях - снег. Местами туман, пронозируется порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 5-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью будет до четырех градусов, днем воздух погреется до десяти градусов тепла.