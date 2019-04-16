Лукашенко объявил о досрочных выборах

Президентские выборы в Беларуси состоятся осенью 2020 года, а парламентские выборы будут досрочными. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко сказал в ходе традиционного ежегодного послания белорусскому народу и парламенту, пишет Интерфакс.

"Я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Президентские выборы пройдут в 2020 году, что бы ни случилось в нашей стране", - заявил Лукашенко.

Досрочные парламентские выборы он предлагает провести 7 ноября 2019 года.