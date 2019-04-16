Место и время встречи Путина и Ким Чен Ына засекретили

Точные место и время предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не объявлены ввиду соображений безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связана ли повышенная секретность встречи требованиями Пхеньяна, сообщает ТАСС.

Кроме того, Песков отметил, что у Путина и Ким Чен Ына имеется «обширный багаж» для обсуждения, в первую очередь это развитие двусторонних отношений, затем — проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, региональное сотрудничество.

Пресс-секретарь главы российского государства заверил, что Москва готова приложить максимум усилий для содействия процессу денуклеаризации.