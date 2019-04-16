По его словам, Кабмин также утвердил список больниц, которые перейдут на систему обязательного медицинского страхования. До конца года эти больницы будут подготовлены к переходу к обязательному медицинскому страхованию.

За последние 10 лет в Азербайджане построено либо капитально отремонтировано около 700 медицинских учреждений. Больницы в столице и регионах обеспечены самым современным оборудованием. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.

«Система здравоохранения развивается и напрямую находится под контролем главы государства. Минздрав совместно с Агентством по обязательному медицинскому страхованию проводят мероприятия по переходу больниц на медицинское страхование. С 2020 года в больницах из утвержденного списка будет обеспечен переход на обязательное медицинское страхование», - сказал Парвиз Абубекиров.

Парвиз Абубекиров добавил, что в Минздраве было проведено соответствующее совещание. Министр Октай Ширалиев поручил руководителям всех медицинских учреждений до конца года подготовить больницы к переходу на обязательное медицинское страхование.

Пресс-секретарь Минздрава также отметил, что в обязательном медицинском страховании участвуют три стороны.

«Заказчиком является Агентство по обязательному медицинскому страхованию, исполнителем – больницы, а пользуются услугами граждане. Для свободного участия в этой системе больницы получают статус объекта публичного права. Это, в свою очередь, приведет к росту доходов больниц. К примеру, сегодня частные клиники заключают с предприятиями договора и на основе страховки оказывают услуги их работникам. И это при том, что кадровый потенциал и оснащение государственных больниц на порядок выше. После того, как больницы получат статус объекта публичного права, они также смогут заключать договора с предприятиями и оказывать подобные услуги. С увеличением доходов больниц будет также улучшаться их материально-техническая база, и самое главное, повысятся зарплаты персонала. А это, в свою очередь, скажется на качестве обслуживания», - сказал он.

С более подробным выступлением Парвиза Абубекирова на тему обязательного медицинского страхования можно ознакомиться в следующем видео.