Израиль закрыл свои границы с Палестиной

Израиль полностью заблокировал палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа на период празднования Песаха. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, пишет ТАСС.

Согласно информации, режим блокады начался с 00:00 пятницы, 19 апреля, и продлится до конца дня 27 апреля. В это время будут закрыты все погранпереходы.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что "в соответствии с оценкой ситуации политическим эшелоном принято решение о введении полной блокады всех палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Открытие переходов состоится после оценки ситуации в области безопасности в полночь субботы, 27 апреля".

В чрезвычайных случаях, связанных с вопросами оказания гуманитарной или медицинской помощи, власти Израиля в соответствии со стандартной процедурой могут дать разрешение на проход палестинцев через КПП, добавили в армии.

Песах - один из древнейших иудейских праздников, посвященный главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа — исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.