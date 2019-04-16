Служба ASAN запускает концептуально новую платформу «mygov»
Служба «ASAN Xidmət» запускает концептуально новую платформу «mygov» в замен ныне существующей «egov». Согласно информации, новая платформа запускается в целях исполнения поручений президента Азербайджана, предусмотренных в Указе «О мероприятиях по развитию электронного правительства и переходу на цифровое правительство» от 14 марта 2018 года.
Согласно информации, модернизация платформы «egov» позволяет переформатировать существующую систему предоставления услуг населению, сделав их более продуктивными. Так, платформа «egov» и сама служба «ASAN Xidmət» действует по принципу «re-active», то есть предоставление услуги начинается на основании обращения гражданина в зависимости от его потребностей. В свою очередь, новая платформа «mygov» использует инновационный подход, действуя по принципу "pro-active", заинтересованному лицу без его обращения посылаются уведомления о необходимости предоставления ему той или иной услуги.
Таким образом, платформа «mygov» функционирует по принципу правительства, действующего на опережение, анализирует потребности каждого отдельного лица в тех или иных услугах, заблаговременно информирует его об этом и оказывает непосредственно саму услугу. Например, будут посылать извещения об окончании срока действия паспортов, водительских прав, доверенностей и т.д.
В настоящее время осуществляются завершающие технические работы по запуску данного портала. На начальном этапе посредством портала «mygov» будут предоставляться 27 государственных электронных услуг, а также 7 уведомительных услуг, являющиеся наиболее популярными среди населения (списки предоставляемых услуг прилагаются).
Внедрение портала «mygov» позволит упразднить непосредственный контакт между гражданином и чиновником, будет способствовать соблюдению принципа прозрачности, расширит список предоставляемых онлайн-услуг, минимизирует временные и финансовые затраты на оказание каждой конкретной услуги и т.д.
В платформе «mygov» большое внимание будет уделяться безопасности баз данных населения, передача информации о том или ином лице третьей стороне будет возможна только после согласия заинтересованного лица.
Портал «mygov» будет иметь как интернет версию, так и будет доступен в виде мобильного приложения. У каждого гражданина будет свой кабинет, посредством которого он сможет получить ту или иную услугу. Личным кабинетом в портале «mygov» смогут пользоваться также лица с ограниченными физическими возможностями.
Список предоставляемых уведомительных услуг
- Извещение о необходимости замены паспортов, водительских прав и других документов;
- Извещение об изменении правового статуса доверенности;
- Извещение о начале в отношении лица судебного производства;
- Извещение об ограничении права лица на выезд за пределы республики в связи с задолженостью;
- Извещение о прививках детям;
- Объявления о централизованном приеме врачей на работу;
- Информация о времени очередной сертификации врачей.
Список предоставляемых электронных услуг
- Услуга по обращению граждан в государственные органы;
- Услуги, входящие в портал Министерства налогов (64 подсистемы);
- Информационная система «Электронное сельское хозяйство» (4 подсистемы);
- Услуга по предоставлению выписки о праве собственности на недвижимое имущество;
- Информационно-поисковая система о пенсиях;
- Информационно-поисковая система о страховках;
- Информация о мигрантах;
- Справка об услугах связи;
- Электронная система по обращению в Центральный Банк;
- Информация по дипломам;
- Выписка из системы «Студент-выпускник»;
- Услуга по регистрации брака;
- Услуга по регистрации факта рождения ребенка;
- Справка о частной информации, содержащейся в удостоверении личности;
- Справка об общегражданском паспорте;
- Справка по месту жительства;
- Справка о составе семьи;
- Справка по месту работы;
- Информация по выданным доверенностям;
- Информация и справка о гражданах с физическими недостатками;
- Справка о постановке на воинский учет;
- Справка о прохождении воинской службы;
- Справа о водительском удостоверении;
- Справка о зарегистрированных транспортных средствах на имя граждан;
- Справка по штрафам;
- Все платежные электронные услуги, оказываемые системой «AsanPay» (пошлины - 172 услуги, штрафы - 160 услуг, коммунальные – 5 услуг, другие – 105 услуг);
- Электронное обращение для участия в тендерах;