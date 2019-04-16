Индус проголосовал «не за ту» партию и отрезал себе палец

Житель Индии Паван Кумар по ошибке проголосовал на выборах не за ту партию, за которую собирался.

Чтобы искупить свою вину, он отрезал себе палец, пишет Hindustan Times.

По данным издания, мужчина принадлежит к касте неприкасаемых.

В настоящее время в Индии проходит второй этап голосования на парламентских выборах. Борьбу ведут правящая партия «Бхаратия джаната парти» (БДП) под руководством премьер-министра Нарендры Моди и партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК), во главе которой стоит Рахул Ганди.