В Пскове едва не сбили российский самолет как иностранный

Российские военные под угрозой применения оружия принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны одной из стран Балтии. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник.

«В воздушном пространстве России в Новгородской области был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, предположительно воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, «на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель». В результате военной операции, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Однако позже выяснилось, что российский легкомоторный самолет, а вовсе не иностранный самолет-нарушитель, был принудительно приземлен для разбирательства в Псковской области.