В России задержали известного банкира-миллионера

Мажоритарный акционер банка "Югра", в чьей собственности находится более половины банка, миллионер Алексей Хотин задержан по делу о хищении денег банка на сумму 7,5 миллиарда рублей, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пишет Дойче велле.

"В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - говорится в заявлении Петренко.

Информация о незаконной финансовой деятельности в "Югре" появилась еще в 2017 году, о ней в июле того года говорил зампред Центробанка РФ Василий Поздышев. В июле того же года Центробанк ввел временную администрацию в банке "Югра" в связи с "неустойчивым финансовым положением" и "наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков". В 2018 году банк был признан банкротом.

Алексей Хотин владеет несколькими нефтяными компаниями, в его собственности десятки объектов московской недвижимости, в частности, гостиница "Москва". Он является спонсором "Ночной хоккейной лиги", в которой играет и президент России Владимир Путин.