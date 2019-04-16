Мурад Самедов 15:26

В начале апреля президент Ильхам Алиев ознакомился с новым пассажирским поездом, который будет курсировать по маршруту Баку –Тбилиси – Карс (БТК). Как рассказал на презентации глава «Азербайджанских Железных Дорог» Джавид Гурбанов, Состав из 10 вагонов повышенного комфорта прибыл в Баку в конце марта. После прохождения всех необходимых испытаний и дополнительного оснащения он отправится в свой первый рейс, став первым скорым поездом такого уровня, который пересечет пределы страны и достигнет столицы Турции – Анкары.

Скоростные поезда в Габалу и Анкару Haqqin.az неоднократно писал о концепции скоростных поездов, которую в последние годы реализует правительство Азербайджана. Доставшаяся в наследство от советской эпохи железнодорожная инфраструктура уже не отвечала требованиям времени и нуждалась в коренной модернизации. Именно благодаря новой концепции на смену поездам, которые могут двигаться со скоростью лишь до 50 км/ч, закуплены составы поезда, способные развивать ее до 160 км/ч. Такие комфортабельные поезда уже на регулярной основе курсируют по маршрутам Баку - Сумгаит и Баку - Гянджа, значительно поменяв представление граждан о пассажироперевозках. В настоящее время также завершаются работы на строящемся участке железной дороги Ляки - Габала, который позволит запустить скорые поезда между Баку и Габалой. Однако именно с открытием пассажироперевозок по маршруту Баку – Тбилиси – Карс-Анкара азербайджанцы получат возможность осуществлять международные поездки на современных комфортабельных поездах. Азербайджан, таким образом, символично прорубил окно в Европу. Железная дорога Баку – Тбилиси - Карс была введена в эксплуатацию в 2017 году. Проект железнодорожного пути, соединяющего Европу и Азию, воплотился в реальность благодаря политической воле президента Ильхама Алиева. Именно БТК обеспечила Азербайджану выход на европейский рынок, превратив страну в ключевого транзитного игрока. О стратегической роли этого нового пути на последнем заседании глав МИД стран НАТО говорил даже генсек этой организации Йенс Столтенберг, отметивший, что эта железная дорога вносит вклад в успех миссии «Решительная поддержка».

Баку – Тбилиси - Карс, являясь составной частью экономического пояса Шелкового пути, играет связующую роль между Европой и Азией, повышая транзит грузов через территорию Азербайджана. Эксклюзивные поезда для Азербайджана Для организации скоростных и комфортабельных пассажироперевозок по БТК, еще несколько лет назад ЗАО «Азербайджанские железные дороги» заказали у известной в Европе Швейцарской компании «Stadler Rail Group» два состава - 20 пассажирских вагонов. Заказ осуществлялся конкретно под требования АЖД. Так, каждый из поездов состоит из девяти пассажирских вагонов и одного вагона-рестораны. Вагоны произведены в четырех категориях – 1 класс «Люкс», 1 класс «Комфорт+», 1 класс «Комфорт», 2 класс (с дополнительными местами для пассажиров с ограниченными возможностями), 2 класс (с четырех местными купе) и вагон-ресторан. Вагоны 1 класса «Люкс» и 1 класса «Комфорт+» оснащены душевой кабиной. Во всех вагонах установлены системы кондиционирования, телевизоры, а также во всех вагонах высококачественная отделка интерьера. В зависимости от категории вагоны рассчитаны соответственно на 16, 18, 20 и 32 человека. В целом же поезд рассчитан на 246 пассажиров.

Тележки вагонов поезда, способного двигаться со скоростью 160 км/час, оснащены пневматической подвеской, которая регулирует баланс вагона на поворотах. Кроме того, каждый вагон оборудован агрегатом аварийного питания, который обеспечивает автономную работу систем жизнеобеспечения вагона в течение 24 часов при отсутствии питания от локомотива. Колея больше не преграда Как известно, одной из основных проблем при осуществлении международных перевозок в Европу долгие годы считалась разная ширина железнодорожной колеи. Это всегда создавало определенные препятствия для транспортировки грузов и перевозки пассажиров по железным дорогам, имеющим отличительную разницу в ширине колеи. Для решения этой проблемы во всех пограничных станциях стран СНГ со странами Европы перегрузка перевозимого грузов или пересадка пассажиров из поезда в поезд, что занимало много времени. Использовалась и перестановка тележек вагонов, предназначенных для движения по определенной колеи, что тоже достаточно трудоемкая процедура, требующая специального оборудования. На БТК эту проблему решили иначе: тележки новых поездов оснащены раздвижными колесами, которые обеспечивают плавный переход с одной колеи на другую. Для следования поездов по БТК из Азербайджана в Турцию в погранично-пропускном пункте Грузия – Турция - Грузия сооружено специальное устройство, предусматривающее автоматический переход с колеи 1520 мм на 1435 мм и обратно. Таким образом, благодаря БТК Азербайджан получил прямой и быстрый путь в Европу. Добравшись прямым рейсом из Баку в Анкару, пассажир в дальнейшем может дальше отправиться в Европу. Но сколько же времени займет подобное путешествие?

Как уже сообщалось ранее, максимальная скорость движения пассажирских поездов на дороге Баку-Тбилиси-Карс составляет 160 км/ч. Однако, нужно учесть, что показатель средней скорости будет куда меньше. За 7 часов до Тбилиси Средняя скорость передвижения предусматривается на уровне в 100-130 км/час. Сейчас с такой скоростью поезда следуют из Баку в Гянджу и обратно, и время в пути между двумя этими азербайджанскими городами занимает 4 часа и 15минут. Предполагается, что до Тбилиси поезд доедет за 7 часов, до Карса - за 12 часов, а до Анкары - за 34-36 часов. Надо учесть, что значительную часть этого времени занимает таможенный контроль при пересечении двух границ. В настоящее время для сокращения времени и облегчения перехода границы рассматривается вопрос об осуществлении таможенной проверки в пути следования поездов, что практикуется во многих странах. Не исключено, что погранично- таможенная проверка в обеих направлениях будет проводиться по территории Азербайджана от станции Акстафа до станции Беюк Кясик, а по территории Грузии от станции Гардабани до станции Тбилиси, что сократит время проверки на 1,5 часа. Таким образом, к моменту, когда поезд достигнет границы, все таможенные процедуры будут благополучно, без потери времени для пассажиров, завершены. Подобная практика для нашей страны не новая и уже действует в пассажирских перевозках в северном направлении на границе с Россией: работники погранично-таможенных служб осуществляют проверку в пути следования поездов от Хачмаз до Яламы и обратно. Это в значительной степени сокращает время следования поезда и упрощает переход границы. Помимо этого, необходимо строительство железнодорожных переездов на разных уровнях на местах пересечения железных и автомобильных дорог. В первую очередь это необходимо для безопасности движения, что существенно скажется и на скорости поездов. Дешевле, чем лоукостером! Ожидается, что первый пассажирский поезд по маршруту Баку – Тбилиси – Карс - Анкара отправится в конце нынешнего лета. В настоящее время продолжаются тестирования поезда и оснащение вагонов. Первоначально поезд будет курсировать раз в неделю, но как только в Баку доставят второй состав, число рейсов будет увеличено. Возможность поездки в Турцию на скором, повышенной комфортности поезде уже заинтересовала население. Об этом, в частности, свидетельствуют запросы в социальных сетях. Чаще подробности о новом маршруте хотят узнать азербайджанские студенты, которым зачастую не по карману дорогие авиабилеты.