Из Баку до Анкары дешевле лоукостера И это только начало
В начале апреля президент Ильхам Алиев ознакомился с новым пассажирским поездом, который будет курсировать по маршруту Баку –Тбилиси – Карс (БТК). Как рассказал на презентации глава «Азербайджанских Железных Дорог» Джавид Гурбанов, Состав из 10 вагонов повышенного комфорта прибыл в Баку в конце марта. После прохождения всех необходимых испытаний и дополнительного оснащения он отправится в свой первый рейс, став первым скорым поездом такого уровня, который пересечет пределы страны и достигнет столицы Турции – Анкары.
Скоростные поезда в Габалу и Анкару
Haqqin.az неоднократно писал о концепции скоростных поездов, которую в последние годы реализует правительство Азербайджана. Доставшаяся в наследство от советской эпохи железнодорожная инфраструктура уже не отвечала требованиям времени и нуждалась в коренной модернизации. Именно благодаря новой концепции на смену поездам, которые могут двигаться со скоростью лишь до 50 км/ч, закуплены составы поезда, способные развивать ее до 160 км/ч. Такие комфортабельные поезда уже на регулярной основе курсируют по маршрутам Баку - Сумгаит и Баку - Гянджа, значительно поменяв представление граждан о пассажироперевозках.
В настоящее время также завершаются работы на строящемся участке железной дороги Ляки - Габала, который позволит запустить скорые поезда между Баку и Габалой. Однако именно с открытием пассажироперевозок по маршруту Баку – Тбилиси – Карс-Анкара азербайджанцы получат возможность осуществлять международные поездки на современных комфортабельных поездах. Азербайджан, таким образом, символично прорубил окно в Европу.
Железная дорога Баку – Тбилиси - Карс была введена в эксплуатацию в 2017 году. Проект железнодорожного пути, соединяющего Европу и Азию, воплотился в реальность благодаря политической воле президента Ильхама Алиева. Именно БТК обеспечила Азербайджану выход на европейский рынок, превратив страну в ключевого транзитного игрока. О стратегической роли этого нового пути на последнем заседании глав МИД стран НАТО говорил даже генсек этой организации Йенс Столтенберг, отметивший, что эта железная дорога вносит вклад в успех миссии «Решительная поддержка».
Баку – Тбилиси - Карс, являясь составной частью экономического пояса Шелкового пути, играет связующую роль между Европой и Азией, повышая транзит грузов через территорию Азербайджана.
Эксклюзивные поезда для Азербайджана
Для организации скоростных и комфортабельных пассажироперевозок по БТК, еще несколько лет назад ЗАО «Азербайджанские железные дороги» заказали у известной в Европе Швейцарской компании «Stadler Rail Group» два состава - 20 пассажирских вагонов. Заказ осуществлялся конкретно под требования АЖД. Так, каждый из поездов состоит из девяти пассажирских вагонов и одного вагона-рестораны. Вагоны произведены в четырех категориях – 1 класс «Люкс», 1 класс «Комфорт+», 1 класс «Комфорт», 2 класс (с дополнительными местами для пассажиров с ограниченными возможностями), 2 класс (с четырех местными купе) и вагон-ресторан. Вагоны 1 класса «Люкс» и 1 класса «Комфорт+» оснащены душевой кабиной. Во всех вагонах установлены системы кондиционирования, телевизоры, а также во всех вагонах высококачественная отделка интерьера.
В зависимости от категории вагоны рассчитаны соответственно на 16, 18, 20 и 32 человека. В целом же поезд рассчитан на 246 пассажиров.
Тележки вагонов поезда, способного двигаться со скоростью 160 км/час, оснащены пневматической подвеской, которая регулирует баланс вагона на поворотах. Кроме того, каждый вагон оборудован агрегатом аварийного питания, который обеспечивает автономную работу систем жизнеобеспечения вагона в течение 24 часов при отсутствии питания от локомотива.
Колея больше не преграда
Как известно, одной из основных проблем при осуществлении международных перевозок в Европу долгие годы считалась разная ширина железнодорожной колеи. Это всегда создавало определенные препятствия для транспортировки грузов и перевозки пассажиров по железным дорогам, имеющим отличительную разницу в ширине колеи.
Для решения этой проблемы во всех пограничных станциях стран СНГ со странами Европы перегрузка перевозимого грузов или пересадка пассажиров из поезда в поезд, что занимало много времени. Использовалась и перестановка тележек вагонов, предназначенных для движения по определенной колеи, что тоже достаточно трудоемкая процедура, требующая специального оборудования.
На БТК эту проблему решили иначе: тележки новых поездов оснащены раздвижными колесами, которые обеспечивают плавный переход с одной колеи на другую. Для следования поездов по БТК из Азербайджана в Турцию в погранично-пропускном пункте Грузия – Турция - Грузия сооружено специальное устройство, предусматривающее автоматический переход с колеи 1520 мм на 1435 мм и обратно.
Таким образом, благодаря БТК Азербайджан получил прямой и быстрый путь в Европу. Добравшись прямым рейсом из Баку в Анкару, пассажир в дальнейшем может дальше отправиться в Европу. Но сколько же времени займет подобное путешествие?
Как уже сообщалось ранее, максимальная скорость движения пассажирских поездов на дороге Баку-Тбилиси-Карс составляет 160 км/ч. Однако, нужно учесть, что показатель средней скорости будет куда меньше.
За 7 часов до Тбилиси
Средняя скорость передвижения предусматривается на уровне в 100-130 км/час. Сейчас с такой скоростью поезда следуют из Баку в Гянджу и обратно, и время в пути между двумя этими азербайджанскими городами занимает 4 часа и 15минут.
Предполагается, что до Тбилиси поезд доедет за 7 часов, до Карса - за 12 часов, а до Анкары - за 34-36 часов. Надо учесть, что значительную часть этого времени занимает таможенный контроль при пересечении двух границ. В настоящее время для сокращения времени и облегчения перехода границы рассматривается вопрос об осуществлении таможенной проверки в пути следования поездов, что практикуется во многих странах. Не исключено, что погранично- таможенная проверка в обеих направлениях будет проводиться по территории Азербайджана от станции Акстафа до станции Беюк Кясик, а по территории Грузии от станции Гардабани до станции Тбилиси, что сократит время проверки на 1,5 часа. Таким образом, к моменту, когда поезд достигнет границы, все таможенные процедуры будут благополучно, без потери времени для пассажиров, завершены.
Подобная практика для нашей страны не новая и уже действует в пассажирских перевозках в северном направлении на границе с Россией: работники погранично-таможенных служб осуществляют проверку в пути следования поездов от Хачмаз до Яламы и обратно. Это в значительной степени сокращает время следования поезда и упрощает переход границы.
Помимо этого, необходимо строительство железнодорожных переездов на разных уровнях на местах пересечения железных и автомобильных дорог. В первую очередь это необходимо для безопасности движения, что существенно скажется и на скорости поездов.
Дешевле, чем лоукостером!
Ожидается, что первый пассажирский поезд по маршруту Баку – Тбилиси – Карс - Анкара отправится в конце нынешнего лета. В настоящее время продолжаются тестирования поезда и оснащение вагонов. Первоначально поезд будет курсировать раз в неделю, но как только в Баку доставят второй состав, число рейсов будет увеличено.
Возможность поездки в Турцию на скором, повышенной комфортности поезде уже заинтересовала население. Об этом, в частности, свидетельствуют запросы в социальных сетях. Чаще подробности о новом маршруте хотят узнать азербайджанские студенты, которым зачастую не по карману дорогие авиабилеты.
Неожиданно повышенный интерес к прямому маршруту из Баку в Анкару проявили и в России. Так, северокавказское подразделение Российских железных дорог уже проинформировало жителей кавказских республик о возможности отправится в Турцию транзитом через Азербайджан. Большую активность проявляют и турецкие туристические компании.
На запрос haqqin.az о будущих ценах на билеты, в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» сообщили, что тарифный план для поездок в этом направлении на стадии разработки. Но уже сейчас ясно, что цены будут варьироваться в зависимости от класса вагона. В любом случае билет на поезд будет стоить существенно меньше, чем самый дешевый авиабилет лоукостера, что очень повышает привлекательность путешествия по железнодорожной дороге.
Когда несколько лет назад правительство Азербайджана начало реформы железнодорожной сферы и объявило о концепции комфортабельных, отвечающих мировым стандартам скорых поездов, многие отнеслись к этим планам с нескрываемым скептицизмом. Однако уже сегодня комфортабельные скоростные поезда связали Баку с Сумгаитом и Гянджой, а очень скоро такие поезда отправятся из Баку в Анкару.
Железнодорожная система Азербайджана обновляется стремительными темпами. И это только начало ее модернизации.