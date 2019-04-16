Кроме того, проводятся работы по реконструкции газопроводов и замене существующих газораспределительных сетей.

В последние годы производственное объединение "Азеригаз" проводит масштабные работы по подаче природного газа в населенных пунктах республики, улучшению газоснабжения потребителей, созданию эффективной и действенной газораспределительной инфраструктуры и расширению сетевых мощностей.

В соответствии с планом действий, в этом году планируется реконструкция газопровода протяженностью 50 км в 6 зонах обслуживания Шамкирского областного управления газопереработки с целью замены 13 км новых газопроводов. В целях увеличения пропускной способности газотранспортной сети в рамках капитального ремонта были заменен газопровод в селе Дюярли Газахского района. Принимаются соответствующие меры для скорейшего завершения работ по реконструкции.

После завершения работ около 2000 потребителей получат дополнительную возможность получить природный газ с необходимым давлением. На данном участке было реконструировано 13 километров газопровода, а из 4-х тысяч метров данного трубопровода 2500 было заменено на полиэтиленовые трубы.

Производственное объединение SOCAR Azerigaz, которое определяет важные вопросы для обеспечения потребителей устойчивым природным газом, обеспечивает плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту для надежной эксплуатации газопроводов, оборудования, систем измерения и контроля как в городе Баку, так и в регионах.