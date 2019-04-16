Венесуэла погасила часть долга перед Россией

Власти Венесуэлы погасили часть долга перед Россией, невзирая на сложнейшую экономическую ситуацию в стране. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, чьи слова приводит ТАСС.

«Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки», — рассказал министр. Агентство отмечает, что власти южноамериканской страны имели возможность погасить долг в течение месяца, о чем министр сам и говорил ранее. Таким образом, Венесуэла смогла избежать штрафных санкций и погасить часть долга вовремя.

Кредит Венесуэле со стороны России был предоставлен еще в 2011 году. Его точный размер власти не раскрывают, ссылаясь на секретность, однако на конец 2017 года он оценивался в три миллиарда долларов.