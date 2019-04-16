Иран разоблачил сотни «агентов ЦРУ»

В Иране обнаружена шпионская сеть ЦРУ США, заявил глава министерства информации Ирана (спецслужбы страны) Махмуд Алави.

"В результате сложной работы, проведенной против ЦРУ США, была обнаружена сеть из 290 шпионов, действующих в различных странах, в том числе в Иране", - передает его слова РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Алави также отметил, что десятерых сотрудников ЦРУ, внедренных в особенно важные для страны сферы, арестовали. При этом он подчеркнул, что иранская сторона передала информацию о шпионской сети другим странам, которые также провели задержания агентов ЦРУ.

Он также отметил, что помимо ЦРУ иранская разведка занималась и выявлением агентов британской Ми-6. Подробности обеих операций будут "объявлены в ближайшее время".