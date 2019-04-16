В Баку рядом с поселком Мардакян на берегу Каспия обнаружено тело молодой женщины, приблизительно лет 25-35, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Отмечается, что на теле не было обнаружено признаков насилия.

Характерные признаки тела: рост 159 см, среднего телосложения, волосы черные. В нижней и верхней челюсти по четыре зуба из золотого металла. Во время нахождения тела на нем были черные брюки спортивного покроя, черная шерстяная водолазка, на ногах - красные туфли.

Те, кто узнал женщину на фотографии, или имеет информацию о ней, сообщите на номер "102", в Управление полиции на водном транспорте ГУП на транспорте по номерам: (012) 433-38-02, (012) 433-38-12, а также по номеру: 050-200-58-08.