Лукашенко собрался изменить Конституцию: «Уже навластвовался»

«Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался», — сказал лидер Беларуси в ежегодном послании народу и парламенту.

Лукашенко не собирается оставлять преемнику конституцию в старом виде, поэтому запустит процесс ее изменения. Он намерен наделить властью иные органы и ветви, отличные от исполнительной. Глава страны должен решать кадровые вопросы, а не мотаться по полям и фермам, уверен лидер Беларуси.