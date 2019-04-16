В Стамбуле задержали сотрудников разведки Эмиратов

В Стамбуле задержали двух сотрудников разведслужб Объединенных Арабских Эмиратов, которые признались в шпионаже, сообщает Hurriyet со ссылкой на источники.

Согласно информации, задержание произошло еще в понедельник, однако СМИ о нем стало известно лишь сейчас.

Анкара в настоящее время проверяет, не связан ли один из задержанных с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено. Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти.