Евросуд начинает процесс: Тер-Петросян против Армении

Отдел информации 17:06

На следующей неделе Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) будет вынесено решение по делу «Тер-Петросян против Армении» (Ter-Petrosyan v. Armenia, № 36469/08). Как сообщает haqqin.az, об этом говорится на официальном сайте Суда.

Дело касается жалобы Левона Тер-Петросяна на вмешательство в его право на свободу собраний, отсутствие эффективных средств правовой защиты и его предполагаемое помещение под домашний арест после разгона акции протеста в марте 2008 года. В феврале 2008 года Тер-Петросян баллотировался на президентских выборах в качестве основного кандидата от оппозиции. С 20 февраля начались акции протеста по поводу предполагаемых нарушений на выборах, которые были организованы Тер-Петросяном, в частности, на площади Свободы в центре Еревана. Митинги привлекали порой десятки тысяч человек. Истец утверждает, что утром, 1 марта 2008 года, полиция прибыла на площадь Свободы, окружила демонстрантов и без какого-либо предварительного предупреждения начала нападать на них и жестоко избивать. Демонстрантов быстро вытеснили с площади, и Тер-Петросяну также было приказано уйти, но он отказался. Затем его заставили сесть в машину и отвезли к нему домой, откуда ему не разрешали более выходить. Дороги к его дому были заблокированы полицией, и все транспортные средства досматривались. Никто не мог входить или выходить из его дома без разрешения спецназа.

Митинги продолжались по всему городу до поздней ночи, включая столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов, в результате которых 10 человек погибли, многие получили ранения, а президент Армении объявил чрезвычайное положение. Правительство оспаривает эти обвинения. В частности, оно утверждает, что демонстранты сами напали на полицейские силы, и что Тер-Петросян добровольно сел в полицейскую машину. Затем он был доставлен к себе домой и не выразил никакого желания идти в какое-либо другое место. Сотрудники полиции были размещены рядом с его домом в рамках мер безопасности для всех людей, находящихся под защитой государства. Полицейские не запрещали никому входить в дом и не помешали бы г-ну Тер-Петросяну уйти. Лишь однажды он выразил желание покинуть дом, но никуда не пошел, когда ему сказали, что сотрудники службы безопасности не будут его сопровождать.