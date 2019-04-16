Трамп возмутился заявлениями о себе в «безумном» докладе Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания определенных людей в «безумном» докладе спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера являются сфабрикованными и полностью ложными. Об этом он написал в Твиттере.

Американский лидер подчеркнул, что этот документ был написан 18 демократами-ненавистниками и добавил, что никогда не соглашался давать показания.

«Для меня не было необходимости отвечать на заявления, сделанные в этом «докладе», некоторые из которых являются полной чушью...», - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп возложил ответственность за «вмешательство» России в выборы на экс-президента США Барака Обаму.

18 апреля отредактированную версию доклада Мюллера представили в Конгресс США, после чего ведомство выложило документ на своем сайте в открытом доступе. Доклад подтвердил отсутствие сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией.