Анкара учитывает обеспокоенность НАТО по С-400

17:41

Турция как член НАТО учитывает обеспокоенность альянса контрактом по ЗРК С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с румынским и польским коллегами - Теодором Мелешкану и Яцеком Чапутовичем в Анкаре, передает «Анадолу». По его словам, заявления о том, что Турция игнорирует обеспокоенность партнеров по альянсу контрактом по С-400, ничем не обоснованы. «Мы всегда предельно щепетильно относимся к подобным вопросам», - сказал Чавушоглу.

Министр выразил сожаление в связи с реакцией американской стороны на инициативу Анкары по обсуждению технических параметров ЗРК С-400, которые планируется поставить в Турцию. «К сожалению, США пока не выразили позитивного отношения к нашей инициативе. В то же время в руководстве НАТО поддерживают позицию Анкары. Мы открыты для сотрудничества по данному вопросу», – сказал Чавушоглу. Анкара считает необоснованным заявление американской стороны об угрозе, которую могут представлять российские ЗРК для самолетов пятого поколения F-35, отметил глава МИД. По его словам, турецкая сторона с самого начала заявляла, что полный контроль над ЗРК С-400 будет находиться в руках Анкары.