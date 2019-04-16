Анкара учитывает обеспокоенность НАТО по С-400
Турция как член НАТО учитывает обеспокоенность альянса контрактом по ЗРК С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с румынским и польским коллегами - Теодором Мелешкану и Яцеком Чапутовичем в Анкаре, передает «Анадолу».
По его словам, заявления о том, что Турция игнорирует обеспокоенность партнеров по альянсу контрактом по С-400, ничем не обоснованы. «Мы всегда предельно щепетильно относимся к подобным вопросам», - сказал Чавушоглу.
Министр выразил сожаление в связи с реакцией американской стороны на инициативу Анкары по обсуждению технических параметров ЗРК С-400, которые планируется поставить в Турцию.
«К сожалению, США пока не выразили позитивного отношения к нашей инициативе. В то же время в руководстве НАТО поддерживают позицию Анкары. Мы открыты для сотрудничества по данному вопросу», – сказал Чавушоглу.
Анкара считает необоснованным заявление американской стороны об угрозе, которую могут представлять российские ЗРК для самолетов пятого поколения F-35, отметил глава МИД.
По его словам, турецкая сторона с самого начала заявляла, что полный контроль над ЗРК С-400 будет находиться в руках Анкары.
«Сегодня в Сирии дислоцированы российские комплексы С-400. При этом у соседнего Израиля на вооружении есть самолеты пятого поколения F-35. Таким образом, если утверждения американской стороны являются обоснованными, то данные по F-35 уже давно были считаны российскими комплексами. То же самое можно сказать о Норвегии и России», - сказал Чавушоглу.
По его словам, Вашингтон, в отличие от Анкары, выступает с противоречивыми заявлениями.
При этом министр напомнил, что Турция является полноправным участником программы по F-35, на реализацию которой Анкара уже перечислила 1,1 миллиарда долларов.
«На данный момент Турции переданы четыре самолета пятого поколения. Турецкие пилоты продолжают проходить подготовку в США», - сказал Чавушоглу.