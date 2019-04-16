Кузен главы Сумгаита тоже напал на женщину

Согласно информации, разъяренный мужчина находился за рулем автомобиля, который столкнулся с другой машиной, которой управляла женщина.

В социальных сетях набирает обороты скандальное видео из Сумгаита, где мужчина посреди улицы нападает на женщину и оскорбляет ее.

После инцидента мужчина вышел из машины и набросился на женщину, оскорбляя ее последними словами и угрожая ударить. Видео инцидента стало вирусным и за короткое время набрало тысячи просмотров.

Журналистам одного из местных изданий удалось установить личность злоумышленника. В комментариях к видео многие пользователи удивлялись нахальному поведению и самоуверенности мужчины. И неслучайно, ведь им оказался никто иной, как двоюродный брат главы ИВ города Сумгаит Закира Фараджова – Новруз Фараджов.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно призывал чиновников и членов их семей быть скромными и с уважением относиться к гражданам. В частности, глава государства советовал чиновникам не забывать, что они служат гражданам.

Выступая на одном из заседаний Кабмина, президент Азербайджана особо отметил, что дети ряда должностных лиц ведут себя нагло, оскорбляют людей, не могут себя вести. "Кто им дал этот статус в обществе?! Те, на кого они надеются, на должность назначены мной. Если сочту нужным, я же уволю их. Если я еще раз узнаю, что член какой-нибудь семьи где-то хулиганит, неподобающе себя ведет, этот человек будет арестован, а его отец будет снят с должности. Пусть все это знают!" - заявил Ильхам Алиев.