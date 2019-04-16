Российские таможенники не дали азербайджанке провезти $100 тысяч

Согласно информации, гражданка Азербайджана в возрасте пятидесяти шести лет была остановлена на «зеленом коридоре». В ходе таможенного контроля она сообщила, что имеет при себе пятьдесят тысяч долларов. Однако, когда инспектор попросил предъявить всю имеющуюся валюту, женщина вытащила из сумки 75,4 тысячи долларов. Кроме того, в ручной клади пассажирки нашли еще более двадцати семи тысяч евро.

Общая сумма наличных составила почти 106 тысяч долларов. При этом, без письменного декларирования разрешается перевозить не более десяти тысяч долларов.