Российские таможенники не дали азербайджанке провезти $100 тысяч

Отдел информации

Свыше ста тысяч долларов пыталась провезти пассажирка в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе домодедовской таможни. Женщина собиралась вылететь в Баку, пишет издание «Подмосковье сегодня».

Согласно информации, гражданка Азербайджана в возрасте пятидесяти шести лет была остановлена на «зеленом коридоре». В ходе таможенного контроля она сообщила, что имеет при себе пятьдесят тысяч долларов. Однако, когда инспектор попросил предъявить всю имеющуюся валюту, женщина вытащила из сумки 75,4 тысячи долларов. Кроме того, в ручной клади пассажирки нашли еще более двадцати семи тысяч евро.

Общая сумма наличных составила почти 106 тысяч долларов. При этом, без письменного декларирования разрешается перевозить не более десяти тысяч долларов.

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