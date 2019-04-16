Компенсации по проблемным кредитам в Азербайджане получат 600 тысяч человек

Выплата компенсаций физическим лицам в рамках решения вопроса проблемных кредитов начнется с 22 апреля, говорится в совместном заявлении Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и Министерства финансов.

"С 19 апреля Министерство финансов начало процесс перечисления денег на счета банков и НБКО. С 22 апреля начнется процесс выплаты компенсаций. Компенсацию получат всего 602,437 тыс. человек", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, выплата компенсаций завершится в течение мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 февраля 2019 года подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета.

Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манатов/$1).