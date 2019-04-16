Кочарян просит у Европы защиты от Пашиняна

Находящийся под арестом экс-президент Армении Роберт Кочарян выступил из тюрьмы с открытым письмом, в котором обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в попирании законов, несмотря на то, что в ходе своих визитов в европейские страны нынешний глава армянского правительства говорит об укреплении верховенства закона, независимости судебной власти, защите прав человека в стране.

«...Кто есть Никол Пашинян? Пашинян протестный лидер, который поднял народные массы после президентских выборов 2008 года, что стало причиной насилия на улицах Еревана, унесшей жизни десяти человек. Могу ли ожидать от человека, который в то время был одержим идеей насильственного свержения власти, уважения законов сейчас? Ни мне, ни моей защите, ни общественности не понятно предъявленное мне обвинение в свержении конституционного строя.

По сути, я обвиняюсь в том, что в свое время пытался сохранить порядок в стране. Но никакого прямого вмешательства армии в мартовские события 2008 года не было, армия лишь защищала правительство и некоторые стратегические объекты столицы. Напротив, движение по насильственному свержению власти в 2008 году возглавлял нынешний премьер Пашинян и его сторонники. Могу ли я ожидать от человека, который пытался насильственным методом свергнуть власть и за это был приговорен к 7 годам лишения свободы, но пытался избежать правосудия путем побега, уважения законов во время правовых процессов в отношении других граждан? Могу я ожидать от человека, который публично угрожал судьям, гарантий независимого и объективного процесса? Конечно, нет. И международное сообщество, правозащитные организации должны судить о Пашиняне не по его речам на зарубежных площадках, а по его действиям внутри страны», — пишет Кочарян.

Экс-президент Армении при этом ссылается на некоторые положения из доклада комиссара по правам человека Совета Европы Дуньи Миятович, в которых она, приветствуя судебный процесс по событиям 1 марта 2008 года, подчеркивает необходимость его проведения строго в соответствии с нормами закона, в условиях независимости и транспаретности судебной системы во избежание каких-либо обвинений в «политической мести» или селективного правосудия.

«...Это политическое преследование в отношении меня со стороны человека, который являлся подстрекателем протестной волны, нацеленной на радикализацию общества в 2008 году. А кто будет следующим? Именно поэтому я обращаюсь к руководству Совета Европы и Евросоюза поддержать меня и потребовать от властей Армении полной приверженности международным правовым нормам, в том числе справедливого правосудия и защиты от дискриминации в ходе судебного процесса...», — подытожил Кочарян.