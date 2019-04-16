Трамп провел переговоры с фельдмаршалом Хафтаром

Отмечается, что в ходе беседы, которая состоялась 15 апреля, американский лидер и ливийский фельдмаршал обсудили перспективы борьбы с терроризмом в Ливии и отметили необходимость мирного урегулирования в стране. «Они обсудили общее видение перехода Ливии к стабильной и демократической политической системе», — уточнили в Белом доме.

Кроме того, Трамп отдельно отметил значительную роль Хафтара в борьбе с террористами и защите ливийских нефтяных ресурсов.

Отметим, что в настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. 5 апреля стало известно, что армия фельдмаршала захватила аэропорт в столице. Военные также установили контроль над располагающимися рядом районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис.