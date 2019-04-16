Лукашенко: Белорусы не должны «ходить с протянутой рукой» ради нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время ежегодного послания белорусскому народу и парламенту обратился к правительству с требованием быстрее закончить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, это позволит стране «не ходить с протянутой рукой» и получать прибыль от нефтепереработки: «Надо особое внимание в силу сложившихся обстоятельств обратить на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии, надо ускоряться», — сказал Лукашенко.

Белорусские переработчики нефти столкнулись с риском потерь из-за налогового маневра в России, который предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (сейчас составляют 30–100% от нефтяной пошлины в зависимости от вида нефтепродукта) и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишет РБК. Беларусь сейчас получает российскую нефть беспошлинно. Из-за прекращения действия особых преференций цена российской нефти для Минска окажется наравне с ценой для других потребителей.

Два действующих в стране НПЗ, Мозырский и «Нафтан», находятся на реконструкции. В 2018 году они переработали около 18 млн т нефти. Их мощность планируется увеличить до 24 млн т. Лукашенко требует от правительства закончить работы к ноябрю 2019 года.