Владимир Зеленский, отвечая на вопрос своего соперника по предвыборной гонке Петра Порошенко, заявил, что он не его оппонент, а его приговор: "Я не являюсь вашим оппонентом, Петр Алексеевич, я ваш приговор, Вы задаете мне вопрос о войне. Сейчас идет война. И вы как главнокомандующий должны ответить на него - почему она до сих пор не закончилась?"

В ответ на реплику Порошенко о том, что Зеленский является партнером олигарха Игоря Коломойского, оппонент действующего главы государства напомнил, что сам Порошенко тоже олигарх: "Вы сказали, что я партнер Коломойского... Я буду с этим жить. Хочу сказать, у нас в Украине так сложилось, что все телеканалы принадлежат олигархам. Это Коломойский, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и вы, Петр Алексеевич".

"Я считаю, что президент не может быть олигархом, президент должен быть человеком из народа", - подчеркнул он.

* * * 20:54

Владимир Зеленский спросил у действующего президента Порошенко, почему у его друзей "до сих пор две руки, а конфеты Roshen можно купить в РФ.

"Почему все ваши люди имеют по две руки? Почему вы схватили гражданина за нос, а девушке сорвали шапку? Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?... Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в магазинах Москвы?" - сказал Зеленский.

На стадионе из-за свиста и криков зрителей стоит сильный шум, кандидатов в президенты Украины на трибунах практически не слышно, передает корреспондент РИА Новости.

Зрители начинают свистеть и кричать "фу," как только слово берет не их кандидат. Из-за сильного шума Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе практически не слышно. Сцены с колонками установлены друг напротив друга, что также искажает звук.

* * * 20:50

В ответ Петр Порошенко заявил, что все, что говорит его оппонент Владимир Зеленский, это вранье.

"Абсолютно все, что говорит господин Владимир Зеленский - вранье и не соответствует действительности", - заявил Порошенко.

После этого высказывания, как передает корреспондент РИА Новости, его освистали сторонники Зеленского.

* * * 20:45

Зеленский не исключает, что Порошенко после выборов придется встретиться с прокурором

* * * 20:42

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я никогда в своей жизни не говорил с Путиным. А мне известно, сколько раз вы разговаривали с Путиным по телефону", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что он приговор действующему главе государства Петру Порошенко.

Зеленский в ходе дебатов с действующим президентом Петром Порошенко начал забрасывать оппонента вопросами своих сторонников.

"Как так получилось, что Украина — самое бедное государство при самом богатом президенте? Почему поджигателей магазина Roshen нашли за четыре часа, а поджигателей военных складов не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево", - зачитал Зеленский эти и еще ряд вопросов от своих сторонников, которые они написали ему в интернете.

* * * 20:33

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский пожали руки и начали дебаты на одной сцене команды Зеленского НСК "Олимпийский".

Сторонники кандидата в президенты Украины Петра Порошенко освистали его оппонента Владимира Зеленского и перекрикивали его во время дебатов, передает корреспондент РИА Новости.

Зеленский в дебатах взял слово первым. Однако сторонники Порошенко начали освистывать его и перекрикивать. Они кричали Зеленскому "ганьба"(позор). Зеленский просил зрителей не кричать, но они его проигнорировали.

После этого слово взял Порошенко. Его сторонники постоянно аплодируют ему и кричат. Петр Порошенко считает, что его оппонент будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возвращения Украины в "Российскую империю".

"Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину, я верю, что у господина Владимира нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю. Но у Путина есть такая мечта. Если он не знает, как этому противостоять на сегодняшний день, мы точно должны убирать все риски для украинского будущего", - сказал Порошенко.

Действующий президент обратился к Зеленскому: "Ваша команда сказала, что вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь".

"Но стоило его начать 4 года назад, в 2014 году, когда стране нужны были добровольцы, а Владимир прятался от повесток, по которым его вызвали в военкомат", - сказал Порошенко.

* * * 19:45

В Киеве на стадионе «Олимпийский» начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

В спорткомплексе находятся 60 тысяч зрителей. Безопасность обеспечивают порядка 10 тысяч полицейских, движение транспорта в городе частично ограничено.