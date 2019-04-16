Земляне смогут наблюдать сегодня редкую розовую Луну

Сегодня ночью жителей Земли ждет необычное полнолуние — Луна будет окрашена в нежно-розовый цвет.

Однако, по данным Daily Mail, вовсе не цвет дал такое название — апрельское полнолуние совпадает по времени с цветением розовых флоксов в Западном полушарии.

Это полнолуние важно для христиан, так как оно используется для расчета времени празднования Пасхи.

Кроме того, сейчас Земля проходит через метеорный поток Лириды, своего пика он достигнет 22–23 апреля.