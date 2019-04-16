Представители азербайджанской армии приняли участие в многонациональных совместных медицинских учениях Vigorous Warrior-2019», проведенных при совместной организации Центра передового опыта НАТО по военной медицине и Министерства национальной обороны Румынии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Основной целью учений, проведенных в учебном центре «Чинку» с участием более 2 500 представителей из 39 стран, стало усовершенствование системы медицинского обеспечения, оценка управления, а также отработка правил установления взаимосвязи между военными, гражданскими, международными и неправительственными организациями.

В ходе учений были изучены методы медицинского обеспечения, подготовки к последствиям применения химических, биологических, радиологических, ядерных (ХБРЯ) и взрывных устройств, использованию средств современной технологической поддержки и другие вопросы.