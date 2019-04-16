МВД и Генпрокуратура о резонансном убийстве в Баку

Министерство внутренних дел и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное заявление в связи убийством Али Расулова., без вести пропавшего три года назад.

В совместном заявлении говорится, что на основе обращения Тамары Расуловой, попросившей помочь в поисках ее без вести пропавшего сына Али Расулова, было проведено расследование, в результате которого появились подозрения на предумышленное убийство А.Расулова, присвоение путем мошенничества его имущества. В связи с этим в Абшеронской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело, проведено следствие.