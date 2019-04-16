МВД и Генпрокуратура о резонансном убийстве в Баку
Министерство внутренних дел и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное заявление в связи убийством Али Расулова., без вести пропавшего три года назад.
В совместном заявлении говорится, что на основе обращения Тамары Расуловой, попросившей помочь в поисках ее без вести пропавшего сына Али Расулова, было проведено расследование, в результате которого появились подозрения на предумышленное убийство А.Расулова, присвоение путем мошенничества его имущества. В связи с этим в Абшеронской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело, проведено следствие.
В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 2016 года Фуад Мустафаев на съемной даче в поселке Пиршаги нанес хозяину дома Али Расулову смертельные ножевые ранения с целью присвоить и продать его имущество. Для сокрытия преступления он расчленил тело и, завернув в целлофановый мешок, закопал. Также появились подозрения, что мужчина продал мебель и, подделав документы, присвоил жилплощадь.
17 апреля 2019 года Фуад Мустафаев был привлечен к следствию по статьям 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), 178.2.4 (мошенничество, с причинением значительного ущерба), 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК Азербайджана.
Следствие по уголовному делу продолжается.