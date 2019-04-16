«Нефтчи» обыграл «Сабах» благодаря ошибкам своего бывшего вратаря видео
Футбольный клуб «Нефтчи» одержал победу над «Сабахом» в 25-м туре азербайджанской Премьер-лиги и отстает от лидирующего «Карабаха» на два очка.
«Нефтчи» выиграл со счетом 2:0. Оба гола забил Намик Алескеров, воспользовавшись крайне неуверенной игрой вратаря «Сабаха», бывшего голкипера «Нефтчи» Саши Стаменковича. Алескеров отличился на 59-й и 62-й минутах.
Отметим, что за 4 минуты до первого гола «Сабах» остался в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Новруз Мамедов.
В другом матче дня «Габала» дома переиграла «Зиря» - 2:1.
Напомним, вчера «Карабах» крупно обыграл «Кешля» (3:0), а «Сабаил» обыграл «Сумгаит» (2:1).
Турнирное положение за три тура до финиша чемпионата
1. «Карабах» - 57 очков (25 матчей); 2. «Нефтчи» - 55 (25); 3. «Сабаил» - 38 (25); 4. «Габала» - 36 (25); 5. «Сабах» - 26 (25); 6. «Зиря» - 25 (25); 7. «Сумгаит» - 20 (25); 8. «Кешля» - 19 (25).