В канун Песаха в Москве подожгли Еврейский университет

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в России — иешивы "Торат хаим", сообщил РИА Новости со ссылкой на раввина Мойше Лебеля.

Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент произошел прямо перед началом главного праздника иудаизма - Песаха.

По словам раввина, неизвестные сожгли хранилище с кошерным мясом. В иешиве находились 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли на седер — ритуальную трапезу по случаю Песаха.

Кроме того, они намалевали на входной двери иешивы свастику.

Пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова назвала поджог в праздник возмутительным. Она выразила надежду, что правоохранители найдут злоуышленников, сообщает Интерфакс.