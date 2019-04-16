МИД Беларуси: Российский посол разрушает отношения Минска и Москвы

«...В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — сказал Глаз.

Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что посол России в Минске Михаил Бабич разрушает отношения между двумя странами. Его цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства, пишет Лента.ру.

Представитель белорусского МИД в очередной раз подчеркнул, что Беларусь является суверенным независимым государством. По мнению Глаза, отношение Бабича к «многовековой» истории Беларуси является «мягко говоря скептичным».

«Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством», — подытожил он.

19 апреля президент Александр Лукашенко в своей выступлении перед депутатами парламента упомянул, что Бабич заявил в разговоре с оппозиционным политиком Ярославом Романчуком о снижении итоговой стоимости развития БелАЭС из-за уступок со стороны России. Лукашенко отметил, что стоимость строительства действительно снизилась, однако не из-за действий России, а из-за «жесткого контроля» с его стороны. В ответ Бабич заявил, что белорусского президента «ввели в заблуждение», и призвал Минск к «честному партнерскому диалогу».