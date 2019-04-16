Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию "Общественного телевидения" на государственные дебаты, которые вскоре должны начаться, пишет ТАСС.

Он ждет своего оппонента - Владимира Зеленского, однако тот ранее заявлял, что участвовать в прениях на телевидении не намерен.

Модератор государственных дебатов ведущая Мирослава Барчук сообщила, что поскольку один из оппонентов не явился, то все время, отведенное на дебаты, - один час - отдается присутствующему кандидату в президенты страны Петру Порошенко.