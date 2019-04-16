Додон просит США о помощи в урегулировании приднестровского конфликта
Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с американскими конгрессменами помощь США в урегулировании приднестровского конфликта и продолжении переговоров в формате «5+2». Об этом глава молдавского государства написал в своем Facebook, пишет Лента.ру.
«В рамках дискуссии по приднестровской проблематике отметил необходимость содействия со стороны представителей США нашей стране в процессе урегулирования приднестровского конфликта и продолжения переговоров в формате «5+2» с целью нахождения политического решения приднестровской проблемы при соблюдении конституционного статуса нейтралитета и территориальной целостности Республики Молдова», - заявил он.
По его словам, содействие со стороны США необходимо, чтобы найти решение приднестровской проблемы, соблюдая территориальную целостность Молдовы.
«Проинформировал американских официальных лиц о том, что администрация президента разработала широкий комплекс предложений под названием «Большой пакет для Молдовы», представленный в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене, где участвовали и представители США», - отметил президент.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями об отношениях между Кишиневом и Вашингтоном, а также обсудили внутреннюю ситуацию в Молдавии в контексте прошедших парламентских выборов.