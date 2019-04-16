Додон просит США о помощи в урегулировании приднестровского конфликта

Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с американскими конгрессменами помощь США в урегулировании приднестровского конфликта и продолжении переговоров в формате «5+2». Об этом глава молдавского государства написал в своем Facebook, пишет Лента.ру.

«В рамках дискуссии по приднестровской проблематике отметил необходимость содействия со стороны представителей США нашей стране в процессе урегулирования приднестровского конфликта и продолжения переговоров в формате «5+2» с целью нахождения политического решения приднестровской проблемы при соблюдении конституционного статуса нейтралитета и территориальной целостности Республики Молдова», - заявил он.