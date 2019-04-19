Пашинян о Серже Саргсяне: Вендетты не будет, будет правосудие

Закулисных соглашений с Сержем Саргсяном нет и не будет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы в прямом эфире Facebook, пишут армянские СМИ.

По словам армянского премьера, "никто не ставил задачи обвинить конкретного человека. Все должны быть равны перед законом. Чтобы обвинить человека, нужны очень серьезные основания. Необоснованные дела против высших должностных лиц могут получить серьезную политическую оценку".