Пашинян о Серже Саргсяне: Вендетты не будет, будет правосудие
Закулисных соглашений с Сержем Саргсяном нет и не будет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы в прямом эфире Facebook, пишут армянские СМИ.
По словам армянского премьера, "никто не ставил задачи обвинить конкретного человека. Все должны быть равны перед законом. Чтобы обвинить человека, нужны очень серьезные основания. Необоснованные дела против высших должностных лиц могут получить серьезную политическую оценку".
В армянском обществе, заявляет он, иногда задаются вопросом, не вступил ли Пашинян в тайное соглашение с Сержем Саргсяном, если экс-президенту до сих пор не предъявлено обвинение. "Таких закулисных соглашений нет и не может быть", - заявил Пашинян, добавив, что "вендетты не будет, будет правосудие, мы вернем народу награбленное".
"Я не прокурор и не следователь. Но могу гарантировать: когда появятся достаточные факты, никаких политических препятствий для обвинения не возникнет", - подчеркнул армянский премьер, добавив, что иначе революционное движение потеряет всякий смысл.